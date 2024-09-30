U-19日本代表は29日、U20アジアカップ予選で地元のキルギスと対戦。1-1で引き分け、グループ首位での本大会出場を決めた。ともに2連勝で迎えたグループステージ最終戦。得失点差で上回る日本は、引き分け以上で本大会出場が確定する状況だった。船越優蔵監督は4-2-3-1のシステムを採用。GKは荒木琉偉、DFは右から布施克真、キャプテンの市原吏音、喜多壱也、郄橋仁胡。中盤の底に小倉幸成と保田堅心が立ち、サイドは右に西原