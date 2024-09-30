敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間30日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日、試合開始4時10分）、敵地で行われるロッキーズとの今季最終戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる55号本塁打に期待がかかる。前日27日（同28日）の同戦では5打数2安打で打率.310に上げた。首位打者のルイス・アラエス内野手（パドレス）と4厘差に。1盗塁