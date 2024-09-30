現地９月29日開催のリーグ・アン第６節で、伊東純也と中村敬斗が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、敵地でアンジェと対戦している。この一戦に４−３−３の右ウイングで伊東、左ウイングで中村が先発し、揃って結果を残した。まずは開始９分、中村が相手の最終ラインの背後に抜け出し、セドリック・キプレの縦パスを胸でトラップし、右足でボレーシュートを叩き込む。さらに25分には、右サイドのアウレリオ・ブタの折り返