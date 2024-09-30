[9.29 U20アジア杯予選GL第3節 U-19日本 1-1 U-19キルギス ビシュケク]U-19日本代表は来年2月に中国で開催されるU20アジアカップ出場権を獲得。U20アジア杯予選のグループリーグ第3節でU-19キルギス代表と対戦し、1-1のドロー。後半2分に今大会初失点を食らうが、同5分にはFW神田奏真(川崎F)がゴール前の混戦から同点ゴールをきめる。引き分けた両チームはともに同勝ち点7となったが、日本が得失点差で上回り、首位確定で予選突