[9.29 リーグアン第6節 アンジェ - スタッド・ランス]スタッド・ランスのFW中村敬斗が29日のアンジェ戦で3試合連続ゴールを決めた。前半9分、4-2-3-1の左ウイングに入る中村が中央に走り込んで最終ラインの背後を突く。上手くタイミングを計ってオフサイドなく抜け出すと、DFセドリック・キプレの浮き球を胸トラップで収めて右足で叩き込んだ。中村は第4節の今季初ゴールから3試合連続の得点。昨季記録した4得点に早くも迫る