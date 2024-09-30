[9.29 フランス・リーグアン第6節](スタッド レイモン コパ)※24:00開始<出場メンバー>[アンジェ]先発GK 30 ヤヒア フォファナDF 2 カルレン アルクスDF 21 ジョルダン レフォルトDF 24 E. BiumlaDF 26 F. HaninMF 6 ジャン=ユ-ド アオルMF 10 イマド アブデリMF 18 ジム アレヴィナーMF 20 ジネディーヌ・フェルハトMF 93 ハリス ベルケブラFW 19 E. Lepaul控えGK 16 メルヴィン ジンガDF 12 Z. Ould KhaledDF 22 セドリッ