[9.29 プレミアリーグ第6節](オールド トラフォード)※24:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 24 アンドレ・オナナDF 3 ヌセア・マズラウィDF 4 マタイス・デ・リフトDF 6 リサンドロ・マルティネスDF 20 ディオゴ・ダロトMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 10 マーカス・ラッシュフォードMF 17 アレハンドロ・ガルナチョMF 25 マヌエル・ウガルテMF 37 コビー・メイヌーFW 11 ジョシュア・ザークツィ