打率・314でナ・リーグトップのパドレスのアラエスは、ダイヤモンドバックス戦を欠場。試合前、マイク・シルト監督は「今日は休養日。代打での出場は可能」としていたが、アラエスの出番はなかった。だが、指揮官は、レギュラーシーズン最終戦となる29日（日本時間30日）の同戦には先発出場させる方針を明かした。3年連続首位打者を目指すアラエスは199安打で、2年連続のシーズン200安打に意欲を見せている。