トレーディングカードの米大手トップス社は28日（日本時間29日）、ドジャース・大谷が大リーグ史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した試合で着用したユニホームのズボンを入手したと発表。その一部を利用した特製カードを製作し、近日中に発売する。また、イチロー（マリナーズ）を抜き、日本選手シーズン最多となる57盗塁をマークしたことを記念した限定カードも発売した。