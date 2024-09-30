◇ナ・リーグカブス3−0レッズ（2024年9月28日シカゴ）カブス・今永は15勝でメジャー1年目を終えることになった。クレイグ・カウンセル監督がこの日、今永が29日（日本時間30日）のシーズン最終戦に登板しないと明言した。本拠地で取材に対応した今永は「チーム方針なので僕がどうこう言う問題ではない」としつつ「あと7回投げたら180投球回以上で30登板だったので、達成できれば良かった」と無念さものぞかせた。DeNAか