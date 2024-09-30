◇ナ・リーグカブス3−0レッズ（2024年9月28日シカゴ）右足首の捻挫で欠場していたカブスの鈴木は「4番・DH」で3試合ぶりの出場。2打数2安打2四球で4度の出塁を果たし、勝利に貢献した。前日に「痛みはあるが代打でなら出場できる」と話していた中で先発出場し、初回に中前打、6回にも中前打を放ってマルチ安打をマーク。9月は好調で打率・283とし、リーグ9位につけている。