◇ナ・リーグドジャース 13―2 ロッキーズ （2024年9月28日デンバー）さあ、運命の最終戦だ。ドジャース・大谷翔平投手（30）は28日（日本時間29日）、ロッキーズ戦で5打数2安打、58盗塁目の二盗にも成功。打率・310とし、リーグトップのパドレス・アラエスに4厘差に迫った。チームは13―2で大勝して4連勝を飾り、ナ・リーグの勝率1位が決まり、ポストシーズン（PS）を第1シードで迎えることが確定。ミゲル・カブレラ（タ