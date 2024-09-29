運動不足が続いていると筋力が落ちていき、腰周りや下半身がどっしりしてくるもの。そんな状況を改善すべく習慣に採り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ニーリングバウンド】です。続けるほど腰周りと下半身が引き締まっていきます。&#127804;減量効果も期待大。股関節周りを強化しつつ【腰周り＆下半身を引き締める】簡単習慣ニーリングバウンド（１）床にひざ立ちをして片方の脚を真横に伸ばし、骨盤の位置がずれな