彼女以外の女性とも頻繁にLINEのやり取りをする男性っているもの。そういう男性を彼氏にすると、彼女の立場として彼氏が何を考えているのか疑念を覚えてしまうでしょう。そこで今回は、そんな風に彼女以外の女性とLINEする「男性心理」を紹介します。仕事関係でやり取りしているだけ彼女以外の女性とLINEするのは仕事だから仕方ないと考えている男性は多数。実際、彼女以外の女性と長時間やり取りを続けていたのは、結局仕事絡みの