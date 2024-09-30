◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日午前４時１０分開始予定）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。逆転での首位打者、三冠王へ向けて４厘差のリーグトップのアラエス（パドレス）を猛追する。アラエスは「１番・一塁」で敵地・ダイヤモンドバック