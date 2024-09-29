発達専門小児科医の西村佑美氏は、9月27日(金)に、『発達特性に悩んだらはじめに読む本』1,760円(税込)をGakkenから発刊する。現在Amazonにて予約受付中だ。未就学児からのケアと支援が重要近年、学習面または行動面で著しい困難を示すとした児童生徒数の割合が増えているという。これは、保護者や教師の特別支援教育に関する理解が進み、今まで見過ごされてきた発達特性のある子ども達により目を向けられるようになったことが一つ