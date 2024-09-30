和歌山県などは、３０日午前１時に、土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）を新宮市に発表しました。降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。崖の近くや谷の出口など土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。これに先立ち午前０時４５分には、大雨警