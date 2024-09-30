一家4人が殺害された事件の再審公判で無罪判決が言い渡された袴田巌さんが、支援者らの集会に姿を見せ、自らお礼を述べました。再審無罪を言い渡された袴田巌さん(88)「待ちきれない言葉なんですけど、無罪勝利が完全に実りました。完全に全部勝ったということで、きょうはめでたく皆さんの前に出てきた」姉・ひで子さん「『ありがとう』って言いな」再審無罪を言い渡された袴田巌さん(88)「ありがとうございました」静岡県弁護士