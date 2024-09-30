自民党の石破総裁は衆議院の解散総選挙について、10月15日公示、27日投開票の日程で行う方針を固めました。複数の自民党幹部によりますと、自民党の石破総裁は30日に衆議院を解散する意向を表明する方針を固めました。石破総裁は、10月1日に召集される臨時国会で代表質問を行ったあと、9日に解散し、15日公示・27日投開票の日程で衆議院総選挙を行う方針です。石破総裁は当初、野党側と国会の予算委員会などでしっかり議論をした上