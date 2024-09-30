プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉の西京焼き」 「海藻の和風サラダ」 「ナスの揚げ浸し」 「ほろ苦でまろやか 抹茶ミルク 手作りして濃厚に by崎野 晴子さん」 の全4品。 シンプルでも飽きのこない定番レシピです。【主菜】豚肉の西京焼き 簡単なのにとっても美味。焼き加減にご注意を。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：323Kcal レシピ制作：料理家、フードジャー