『光る君へ』（NHK総合）第37回「波紋」。まひろ（吉高由里子）と道長（柄本佑）の親密さがうわさになる中、中宮・彰子（見上愛）はまひろの書いた物語を冊子にして一条天皇（塩野瑛久）への土産にしたいと言い出した。そこでまひろをはじめ、女房たちは力を合わせて豪華本を制作することに。そんな折、まひろは久しぶりに父・為時（岸谷五朗）と娘・賢子（梨里花）の顔を見るために里に下がる。 参考：伊藤健太郎が『光る君へ