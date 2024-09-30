現役女子高生で女優の堀口真帆(15)が、きょう30日発売の『週刊ヤングマガジン』(講談社)のグラビアに初登場。ビキニでの撮影に初チャレンジしている。堀口真帆○サッカーのユニフォーム姿も披露堀口は中学1年生の時に『Popteen』でモデルデビュー。22年にドラマ『覆面D』(ABEMA)で女優業をスタートした。昨年は大塚製薬「ポカリスエット」のCM出演、今年8月にはバラエティ番組にも挑戦。さらに、サッカーJリーグ・横浜FCのスタジア