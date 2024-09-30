U-19日本代表は９月29日、U-20アジアカップ予選のグループステージ第3節でキルギスと対戦した。初戦でトルクメニスタンに２−０、第２節でミャンマーに６−０と２連勝でグループ首位に立つ日本は、立ち上がりから主導権を握り攻勢に出るも、キルギスの粘り強い守備を崩し切るに至らず。40分、アタッキングサードでの細かいパス回しから背後に抜け出した神田奏真のシュートはGKの好セーブに遭う。【画像】2024年夏に海外で新