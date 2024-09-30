「週刊少年ジャンプ」の大ヒットコミック『呪術廻戦』(芥見下々・著)が、9月30日発売の2024年44号にて完結を迎え、6年半にわたる連載を終了する。(c)週刊少年ジャンプ2024年44号／集英社同誌にて2018年3月より連載を開始した『呪術廻戦』は、呪術高等専門学校を舞台に、呪霊や呪物と闘う呪術師たちを描いたバトル漫画。コミックス累計発行部数は1億部を突破し、2021年に公開された映画『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界累計興行収入