新華社報道写真展、中国のインフラ建設と社会の変化を回顧怒江の切り立った崖で工事を行う作業員。川蔵公路（四川省−西蔵自治区）は1950年に建設が始まった。（資料写真、ラサ＝新華社配信/李萬春、張加里）【新華社北京9月29日】中国北京市にある国家金融情報ビルで26日、新華社主催の報道写真展「国社之鏡・世紀光影」（国家通信社のレンズが捉えた世紀の輝き）が開幕した。インフラ建設に携わった人々の勇敢な姿や社会の変化