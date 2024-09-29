飼い主と愛犬・愛猫に「いつも一番そばで」最適なプレミアムケアを提供するペットサロン「SOPRA」を国内外で16店舗運営するソプラ銀座は、11月11日(月)に、東京都港区六本木で新店舗「ペットサロン SOPRA 六本木店」をオープンする。17店舗目となる六本木店は、地下鉄六本木駅、乃木坂駅から徒歩1分という好立地で、トリミング、ペットホテル、犬の幼稚園、ペットシッター、一時預かりなど、最新の設備と高度な技術を持つトリマー