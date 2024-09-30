バイエルンのトップチームでプレイしたこともあり、現在クロアチアのハイドゥク・スプリトでプレイする23歳のドイツ人FWレオン・ダヤク。昨季もクロアチア国内リーグで4ゴールを挙げるなど、徐々に存在感を強めているダヤクだが、選手本人よりも注目を集めている人がいる。ダヤクの母親であるブレルタ・ダヤクさんだ。英『Daily Star』によればダヤクのお母様は40代とのことだが、SNSに投稿される写真が若すぎると話題を呼んでいる