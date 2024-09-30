「ダンケ（ありがとう）」のプラカードを掲げる自由党の支持者ら＝29日、ウィーン（ロイター＝共同）【ウィーン共同】オーストリア国民議会（下院、183議席）の総選挙が29日実施された。地元公共放送の得票予測によると、元ナチス党員らが創設し、反移民で「極右」と批判される右派の自由党が初めて第1党となる勢い。ネハンマー首相の中道右派、国民党が僅差で続く。単独過半数に届く党はなく、連立協議が焦点となる。隣国ドイ