ドジャースの大谷翔平選手（30）が念願のポストシーズン進出です。ドジャースは同地区ライバルのパドレスを下し、3年連続の地区優勝を果たしました。大谷選手にとってはメジャー7年目にして初の地区優勝となります。「55−55」にも王手をかけています。【画像】大谷翔平選手の劇的な1週間を振り返り■今季3度目の週間MVP日本人初のトリプルスリーも！？来場者に大谷特製Tシャツが配られた日本時間22日、チームメートも練習で着用