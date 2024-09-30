秋の全国交通安全運動にあわせて、親子で参加する自転車競技大会が行われました。東京・世田谷区の小学校では親子でチームを組み交通標識などを守って走行できるかを競い合う自転車競技大会が行われた他、自転車マナーを学ぶ教室も開かれました。警視庁は「秋は日が暮れるのが早くなるため、気を付けて欲しい」と呼びかけています。