気象台は、午前0時45分に、大雨警報（土砂災害）を新宮市、那智勝浦町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・新宮市、那智勝浦町に発表南部では、30日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新宮市□大雨警報【発表】・土砂災害30日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm□洪水警報30日明け方にかけて警戒■那智勝浦町□大雨警報【発表】・土砂災害