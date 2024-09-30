ホルシュタイン・キールは29日、ブンデスリーガ第5節でフランクフルトをホームに迎え、2-4で敗れた。キールのFW町野修斗は78分までプレーしている。前節ボーフム戦では今季初めてベンチスタートだったものの、終盤の同点弾でキールにクラブ史上初ブンデス1部での勝ち点獲得に貢献した町野が[3-4-3]の左ウイングで先発に戻った一戦。3勝1敗スタートのフランクフルトに対し、守勢の入りとなったキールは16分、マーモウシュに決定機を