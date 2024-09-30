さいたま市の住宅で起きた強盗事件で、新たに実行役の男が逮捕されました。矢作雄馬容疑者（34）は9月18日、さいたま市西区の住宅に侵入して住人の女性2人（80代・60代）を縛り、現金約10万円やカードなどを奪った疑いが持たれています。警察はこれまでに実行役の岩元一騎容疑者（26）ら2人を逮捕していて、他にも指示役などがいるとみて捜査しています。