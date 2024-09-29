インフルエンサーの金谷みひろが、発売中のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』(講談社)第43号のグラビアに登場している。金谷みひろ金谷は2003年2月10日生まれ、三重県出身。SNS総フォロワー50万人超えの次世代美人インフルエンサーとして話題を呼んでいる。グラビアでは、日頃のSNS疲れを解消するためにプチバカンスを満喫。貸切プールやサウナで楽しむ姿を見せた。