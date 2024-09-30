２９日午後８時４５分頃、沖縄県読谷村渡慶次（とけし）の渡慶次公民館付近の路上で、複数の男女が乗用車にはねられた。このうち、１０歳代の女性２人と５０歳代の男女２人の計４人が、沖縄本島中部の病院に搬送された。けがの程度は不明だが、搬送時にはいずれも意識はあったという。車は現場から逃走し、同日深夜、村内で放置されているのが見つかった。運転者の姿はなく、県警がひき逃げ事件として行方を追っている。県警嘉