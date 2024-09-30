【週刊少年ジャンプ44号】 9月30日 発売 価格：300円 集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ44号」を9月30日に発売した。価格は300円。 今号には「呪術廻戦」最終話となる第271話が特大センターカラーにて掲載されている。また、表紙&巻頭カラーは「アオのハコ」となるほか、センターカラーとして「白卓 HAKUTAKU」