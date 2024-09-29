WEリーグは29日、第3節を開催した。セレッソ大阪ヤンマーレディースは敵地で大宮アルディージャVENTUSと対戦。前半42分にDF白垣うのの得点で先制すると、その後エースのFW矢形海優がハットトリックを達成し、4-0で勝利した。C大阪は2位から首位に浮上している。昨季女王の三菱重工浦和レッズレディースはMF塩越柚歩のゴールでAC長野パルセイロ・レディースを撃破。日テレ・東京ベレーザはアルビレックス新潟レディースに3-1の