卓球の中国スマッシュは29日、北京で行われ、女子シングルス1回戦で平野美宇（木下グループ）と伊藤美誠（スターツ）は、ともにインド選手を下し、2回戦に進んだ。森さくら（日本生命）も勝った。男子シングルス1回戦で張本智和（智和企画）が香港選手を、戸上隼輔（井村屋グループ）が韓国選手を退け、2回戦進出。松島輝空（木下グループ）も勝利した。混合ダブルス1回戦では松島、張本美和組（木下グループ）がブラジルの