bokula.が本日9月30日、配信シングル「ハートにハグしよう」をサプライズリリースした。◆bokula. 画像新曲「ハートにハグしよう」は自身初の管楽器が用いられた多幸感あふれる音像や、サビでリフレインされるタイトルが印象的なポップチューンだ。本日20:30には、加藤マニとタッグを組んで制作されたミュージックビデオも公開される。bokula.は昨日9月29日、自身最大キャパのSpotify O-EASTワンマンを終えたばかりだが、2025年1月