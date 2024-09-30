自民党の石破総裁は、党四役をはじめとする新政権の人事をほぼ固める一方、衆議院の解散・総選挙については10月27日に投開票を行う方向で最終調整に入りました。石破総裁は東京・赤坂の議員宿舎で、人事の詰めの調整を行いました。30日に正式決定する党役員人事については、幹事長内定の森山氏、選対委員長の小泉進次郎氏らに加え、新たに、麻生派の鈴木財務相の総務会長への起用が固まり、党四役の顔ぶれがそろいました。さらに、