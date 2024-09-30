グーグルから2世代目となる折りたたみ式のAndroidスマートフォン「Pixel 9 Pro Fold」が発売された。カメラ性能機能も向上し、端末としての使い勝手もよくなっている。 今回はグーグルから登場した新しいアクセサリー「Pixel Watch 3」、「Pixel Buds Pro 2」とともに撮影や写真編集を楽しんでみた。端末のスペックや機能、価格など詳細は本誌別記事を参照していただきたい。 「Pro」シリ&#12