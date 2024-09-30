KDDI、auペイメントは、10月1日から「グリーンライフ・ポイント」の対象加盟店として、「Aコープ伊達」「Kamegaya」「ジュンテンドー」「ツインモールプラザ北上・ツインモールさくら野」「東武宇都宮百貨店」「ドラッグストア セキ」「ビッグウッド」「丸亀町グリーン」「道の駅いかりがせき 津軽 関の庄」「淀川食品」「隆勝堂」「わたなべクリーニング・洗濯王」を新たに追加する