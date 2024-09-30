【もふもふコーギー】 10月上旬 発売予定 価格：1回200円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「もふもふコーギー」を10月上旬に発売する。価格は1回200円。 本商品は、大きめフロッキー加工が可愛い動物フィギュアのコーギーバージョン。コーギーのもふもふしたフォルムにぴった