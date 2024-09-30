◆米大リーグロッキーズ２―１３ドジャース（２８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２６）は２８日（日本時間２９日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、５回２失点で復帰後初勝利をつかんだ。１０月６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の先発が内定した。何とか踏ん張った。山本は前回登板後に風邪をひいて、この日も鼻声だったが、序盤に２失点も、ベンチでコーチ陣らとフォームなど