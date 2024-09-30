兵庫県議会から不信任決議を受け、出直し知事選への出馬を表明した斎藤元彦知事は３０日午前０時、地方自治法の規定に基づき失職した。県選挙管理委員会は同日、知事選の日程を決める予定で、投開票日は「１１月１０日」か「１１月１７日」になる見通しだ。斎藤氏への不信任決議は１９日に全会一致で可決された。失職後の知事選で当選すると、任期は新たに４年間となる。