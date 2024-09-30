2011年9月30日、ニコニコ動画に投稿された『【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】』が、本日2024年9月30日で投稿から13周年を迎えました！再生数は累計9,036,718回に達し、動画につけられたコメント数は493,556件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『【IA】チルドレンレコード【オリジナルPV】』﻿﻿『【IA】ロスタイムメモリー【オリジナルMV】』﻿﻿&#6527