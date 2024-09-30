◆米大リーグロッキーズ２―１３ドジャース（２８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間２９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、５打数２安打、１盗塁で逆転での首位打者＆３冠王への希望を最終戦へつないだ。４戦連続マルチ安打、１１戦連続安打で打率は３割１分となった。敵地・Ｄバックス戦を欠場した打率トップのＬ・アラエス内野手（２
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