1997（平成9）年9月30日、JR信越線横川―軽井沢間が、長野（北陸）新幹線の開業に伴い廃止された。碓氷峠を越える同区間は「アプト式」で1893年に開業。1963年からは「峠のシェルパ」と呼ばれた電気機関車EF63が連結された。写真は横川駅で別れを惜しむ鉄道ファンらの前を通り過ぎる特急「あさま」。