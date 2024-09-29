超人と呼ばれる強打者は、動体視力も抜群だった。「パーラーカチ盛りABEMA店」9月27日放送回では、生涯年俸34億円超のスター選手・糸井嘉男がゲスト出演。驚異の目押し力を見せつけ、スタジオを沸かせた。【映像】さすがの動体視力！糸井がパチスロで「ビタ押し」今回の放送では、「事務所対抗！パチンカーヒキ強検証」と題した企画を実施。糸井は、プロ野球界を代表して出場した。糸井は若手時代、寮を抜け出してパチンコホー