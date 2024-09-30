【週刊ヤングマガジン 2024年44号】 9月30日 発売 価格：510円 講談社はマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年44号」を本日9月30日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーは累計580万部突破、コミックス21巻発売記念の「ＭＦゴースト」が登場。巻中カラーには、「INNU-イッヌ-」と新連載の人形ホラーコメディ「ちゃんと呪ってイ